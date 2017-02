Turnster Simone Biles verkozen tot Sportvrouw van het Jaar

Door: redactie

14/02/17 - 20u57 Bron: Belga

© epa.

De Amerikaanse turnster Simone Biles is vanavond in Monaco tot Sportvrouw van het Jaar verkozen op de Laureus Awards, ook wel de 'Oscars van de Sport' genoemd. Biles kreeg de voorkeur boven zwemster Katie Ledecky, atleten Allyson Felix en Elaine Thompson, tennisster Angelique Kerber en wielrenster Laura Kenny.

Usain Bolt is voor de vierde keer Sportman van het Jaar

De Jamaicaanse atleet Usain Bolt werd in Monaco voor de vierde keer in zijn carrière bekroond tot Sportman van het Jaar. Bolt, die op de Spelen in Rio opnieuw drie gouden plakken veroverde, overtroefde de Portugees Cristiano Ronaldo (voetbal), de Britten Andy Murray (tennis) en Mo Farah (atletiek) en de Amerikaanse basketballers Stephen Curry en LeBron James.



De Chicago Cubs werden verkozen tot team van het jaar. De Amerikaanse honkbalploeg won afgelopen seizoen na 108 jaar weer eens de World Series. NBA-kampioen Cleveland Cavaliers, Champions League-winnaar Real Madrid, Europees kampioen voetbal Portugal, F1-wereldkampioen Mercedes en olympisch kampioen voetbal Brazilië visten daardoor achter het net.



Leicester greep naast de prijs voor de doorbraak van het jaar, maar kreeg wel de Spirit of Sport-award. De Italiaanse schermster Beatrice Vio werd de beste paralympisch atlete en downhill mountainbikester Rachel Atherton werd de beste extreme sporter. Het onder-12 team van FC Barcelona haalde de prijs voor sportmoment van het jaar binnen en het olympische vluchtelingenteam kreeg de sportinspiratieprijs, zoals al eerder bekend was geworden.



Met Justine Henin (sportvrouw van het jaar in 2008) en Kim Clijsters (comeback van het jaar in 2010) staan er twee Belgische namen op de erelijst.