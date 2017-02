Ook deze voetballer doorbrak het taboe

Door: redactie

7/02/17 - 20u48 Bron: vtmnieuws.be

video

De holebiverenigingen zijn tevreden met het filmpje dat de voetbalbond gisteren heeft gelanceerd. In het filmpje steunt Rode Duivel Dries Mertens een project om homo's in het voetbal te overtuigen uit de kast te komen. Homoseksualiteit blijft nog steeds een groot taboe in de voetbalwereld. Andy Hermans voetbalde lang in derde provinciale en speelt ook bij de Pink Devils, een homovoetbalclub, Andy kwam als tiener uit de kast. Hij ondervond nooit felle kritiek, maar begrijpt dat vele jongeren het moeilijk hebben. Voor Andy moet er vooral in de hogere voetbalklasses een mentaliteitswijziging komen. Veel jongeren die voetballen zijn wel nog bang om zich in hun club als homo te uiten. Daarom maakte de Voetbalbond, samen met Rode Duivel Dries Mertens een filmpje, om het taboe te doorbreken.