100.000 euro weg uit kassa: toekomst GP Samyn onzeker

2/02/17 - 19u24 Bron: Belga

Niki Terpstra, winnaar van de vorige editie van de GP Samyn. © belga.

De toekomst van de GP Samyn (1.1), die normaal gezien doorgaat op 1 maart dit jaar, blijft zeer onzeker. Start - en aankomstgemeente (Quaregnon en Dour) hebben nogmaals hun intentie uitgesproken om de wielerwedstrijd te laten doorgaan. De GP Samyn staat onder druk sinds bekendraakte dat de penningmeester van het organisatiecomité er verdacht van wordt meer dan 100.000 euro uit de kassa te hebben laten verdwijnen.

De gemeentelijke instanties van Quaregnon en Dour kwamen vandaag samen met de leden van het organisatiecomité van de GP Samyn. De twee burgemeesters drukten beiden hun wil uit om op 1 maart wel degelijk het Waalse wielerseizoen op gang te laten schieten met de GP Samyn.



"We willen de wedstrijd financieel ondersteunen, op voorwaarde dat het geld niet gebruikt wordt om de schulden van 2016 aan te zuiveren", legt Jean-Pierre Lepine, burgemeester van Quaregnon, uit. De twee gemeenten steunen het organisatiecomité al jarenlang met een subsidie van 20.000 euro.



Van de kant van het organisatiecomité blijft het angstvallig stil. De Belgische wielerbond (KBWB) heeft ondertussen de betaling van het prijzengeld van 2016 geëist, of op zijn minst een financiële garantie dat er ook in 2017 prijzengeld zal zijn. De wedstrijdlicentie van 2017, voor zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd (zo'n 6.500 euro elk), zou eveneens tegen eind februari moeten betaald worden.