Marathondebat over stilgelegde voetbalwedstrijd levert voorlopig niets op

1/02/17 - 03u53 Bron: Belga

Het marathondebat ten gevolge van de stilgelegde wedstrijd tussen Sporting Charleroi en Standard Luik begin december nadat fans van beide partijen vuurwerk op het veld gooiden. © photo news.

Na een marathonvergadering van vier uur hebben Standard Luik en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hun debatten voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) afgesloten. Sporting Charleroi was al na anderhalf uur vertrokken. Het BAS moet zich uitspreken over de disciplinaire gevolgen van de supportersincidenten tijdens de Waalse derby in Charleroi van 4 december 2016, die na 65 minuten en bij een 1-3 stand definitief werd stilgelegd door scheidsrechter Serge Gumienny.

Hoogst uitzonderlijk was de arbitragezitting, op vraag van Standard, openbaar. Nadat administratief directeur Pierre-Yves Hendrickx en advocaat Jean-Philippe Mayence van Sporting Charleroi de zaal hadden verlaten, bleef de deur open. De drie arbiters en commissievoorzitter Herman Verbist hoorden vervolgens de pleidooien van Standard, vertegenwoordigd door juridisch adviseur Pierre Lochte en advocaat Gregory Ernes, en de KBVB (advocaten Audry Stévenart en Elisabeth Matthys) aan.



Eigen competentie

Het BAS moet zich onder meer beraden over haar eigen competentie, een element dat door Standard wordt betwist. De Rouches vroegen ook aan de arbitragecommissie om na te gaan of het bondsreglement al dan niet illegaal is. Daarnaast moet het BAS zich buigen over een aantal bondsregels.



Druk

De uitspraak wordt verwacht binnen 7 tot 10 kalenderdagen. Tenzij arbitragevoorzitter Verbist uitstel verleent, geeft het BAS ten laatste 22 februari zijn oordeel. Er zit echter druk op de ketel, want de beslissing van het BAS met betrekking tot de puntenverdeling heeft invloed op de tickets voor Play-Off I. Ook in geval van een eventuele replay moet er met het oog op de Play-offs zo snel mogelijk een inhaaldatum voorzien worden.