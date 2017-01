Weer een EK hockey in provincie Antwerpen

Door: redactie

31/01/17 - 17u07 Bron: Belga

© photo news.

De provincie Antwerpen zal in 2019 opnieuw het Europees kampioenschap hockey outdoor organiseren. Dat kwamen de Europese Hockeyfederatie (EHF) en de Belgische Hockeybond (KBHB) vandaag overeen. Deze keer valt de eer te beurt aan de Antwerpse gemeente Wilrijk.

Het EK in 2019 is na het EK in 2013 in Boom en de World League in 2015 in Brasschaat het derde groot hockeytoernooi in de provincie Antwerpen. De hockeyfans zullen de Red Lions en de Red Panthers kunnen aanmoedigen op twee gloednieuwe hockeyvelden in Wilrijk.



"We zijn heel trots om dit hockeyevenement naar Antwerpen te kunnen halen", legde Antwerps schepen van Sport Ludo Van Campenhout uit. "De afgelopen jaren heeft de stad sterk geïnvesteerd in hockeyinfrastructuur. Vandaag zijn we heel blij dat die investeringen hun vruchten afwerpen met het aantrekken van dit topevenement."