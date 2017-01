Malmö telt 650.000 euro neer voor Nielsen

Jonas Van de Veire

21/01/17 - 11u07

© photo news.

Lasse Nielsen (29) is de tweede uitgaande wintertransfer van AA Gent. De verdediger tekende een contract tot 2020 bij het Zweedse Malmö FF, dat zo'n 650.000 euro voor hem neertelde. Nielsen kwam 111 keer in actie bij de Buffalo's en was een basispion in de succesploeg die kampioen werd en overwinterde in de Champions League. AA Gent bedankte hem gisteren op de clubwebsite voor zijn "mooie jaren van Deense degelijkheid".