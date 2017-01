DeMar DeRozan behoedt Raptors voor derde nederlaag op rij

Door: redactie

11/01/17 - 10u55 Bron: Belga

DeMar DeRozan behoedde Raptors voor derde nederlaag op rij © reuters.

Toronto Raptors heeft in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) een derde nederlaag op rij kunnen voorkomen.

In het eigen Air Canada Center haalden de Raptors het onder meer dankzij 41 punten en 13 rebounds van DeMar DeRozan met 114-106 van Boston Celtics, dat voor de eerste keer verloor na vier zeges op rij. Isaiah Thomas was bij Boston topscorer met 27 punten (en zeven assists).



James Harden lukte voor Houston Rockets in de 121-114 thuiszege tegen Charlotte zijn elfde triple double van het seizoen. Met veertig punten, vijftien rebounds en tien assists was hij de uitblinker bij de thuisploeg, die zijn 31e zege van het seizoen boekte.



Regerend kampioen Cleveland Cavaliers ging ondanks 29 punten van LeBron James met 100-92 onderuit bij Utah Jazz. Voor Cleveland was het de negende nederlaag van het seizoen.