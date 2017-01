Chicago Bulls verrassen LeBron James en co. in eigen huis

Door: redactie

5/01/17 - 08u38 Bron: Belga

© afp.

De Chicago Bulls hebben vannacht in de Amerikaanse NBA een klein tikje uitgedeeld aan titelverdediger Cleveland Cavaliers dat wel zonder sleutelspelers als Irving, Love en JR Smith aantrad. De Bulls wonnen in de Quicken Loans Arena met 94-106. Jimmy Butler bezegelde met 14 punten in het laatste kwart het lot voor de Cavaliers. De topschutter, onlangs nog goed voor meer dan 50 punten, noteerde in totaal 20 punten. Bij de kampioensploeg uit Cleveland maakte LeBron James 31 punten, maar de vedette kon een nederlaag niet afwenden. De 'Cavs' blijven wel leider in de Eastern Conference voor de Toronto Raptors en de Boston Celtics.



De Golden State Warriors rekenden met de nodige moeite af met de Portland Trail Blazers: 125-117. Kevin Durant en Stephen Curry verzorgden met respectievelijk 35 en 30 punten het leeuwendeel van de productie voor de Warriors, die aan kop gaan in de Western Conference. De San Antonio Spurs volgen op drie zeges (al trekken zij vannacht nog naar de Denver Nuggets).



Uitslagen:

Charlotte - Oklahoma City 123-112

Orlando - Atlanta 92-111

New York - Milwaukee 104-105

Cleveland - Chicago 94-106

LA Clippers - Memphis 115-106

Golden State - Portland 125-117

Sacramento - Miami 102-107