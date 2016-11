Isaac Kimeli en Louise Carton triomferen in Roeselare

Door: redactie

CrossCup Isaac Kimeli bij de mannen en Louise Carton bij de vrouwen hebben op het domein Schiervelde in Roeselare de derde manche van de CrossCup gewonnen. Daarmee waren de titelverdedigers aan het feest in de wedstrijd die belangrijk was met het oog op de selectie voor het EK veldlopen. Dat wordt op 11 december in het Italiaanse Chia afgewerkt.

Bij de vrouwen werd het tempo al snel bepaald door Carton en Acunta Bobocel, zij liepen weg van de tegenstand. Uiteindelijk haalde de Europese beloftekampioene van 2015 het na 6.250m van de Roemeense. Sophie Van Accom vervolledigde het podium. In Chia zal Carton bij de seniores aantreden. Veerle Dejaeghere was de grote afwezige in Roeselare. De 13-voudige winnares van de CrossCup, die ook op de vorige manche in Mol ontbrak, heeft nog steeds last aan haar rechterbeen en -heup.



Bashir Abdi trad wegens een blessure niet aan bij de mannen. Het trio Jeroen D'hoedt, Soufiane Bouchikhi en Isaac Kimeli stak meteen het vuur aan de lont. Zij zouden strijden voor de overwinning. Die ging uiteindelijk na 9.400m naar Kimeli, dankzij een versnelling op 400 meter van de meet. D'hoedt werd tweede, voor Bouchikhi.



Louise Carton, die gisteren in Sint-Truiden werd verkozen tot Zilveren Spike achter Nafi Thiam, verstevigt haar leiderspositie in de stand. Bij de mannen neemt Jeroen D'hoedt de groene leiderstrui over van Bashir Abdi.



De Koninklijke Belgische Atletiekbond deelt morgen zijn definitieve selectie mee voor het EK veldlopen. De volgende manche van de CrossCup vindt op 18 december plaats in Brussel.