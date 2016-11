Ook Ronaldo naar Confederations Cup

Door: redactie

Europees kampioen Portugal treedt komende zomer met de sterkst mogelijke ploeg aan op de Confederations Cup. Dat betekent dus ook dat Cristiano Ronaldo meegaat naar Rusland, voor het toernooi dat dient als voorbereiding op het WK van 2018. "Als Cristiano fit is, doet hij mee aan de Confederations Cup'', zei bondscoach Fernando Santos vandaag na de loting in Kazan. "We willen met onze sterkste ploeg spelen.''