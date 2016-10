Ciman en Montréal Impact spelen gelijk

Door: redactie

16/10/16

Belgen in buitenland Montréal Impact heeft op de 33e speeldag van de Eastern Conference in de Amerikaanse Major League of Soccer 2-2 gelijkgespeeld tegen Toronto FC. Laurent Ciman speelde de hele wedstrijd centraal achterin bij de thuisploeg.