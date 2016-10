Yoann Offredo rijdt twee jaar voor Wanty-Groupe Gobert

Door: redactie

16/10/16 - 22u59 Bron: Belga

© TDW.

De 29-jarige Fransman Yoann Offredo rijdt de volgende twee jaar voor Wanty-Groupe Gobert. Dat maakte de Belgische procontinentale wielerformatie zondag bekend. Sinds zijn profdebuut in 2008 verdedigde Offredo steeds de kleuren van FDJ.

"Ik ben blij voor deze ambitieuze ploeg te kunnen rijden", verklaart Offredo op de website van zijn nieuwe team. "Het is mijn eerste buitenlandse ervaring. België is de bakermat van het wielrennen. Wanty-Groupe Gobert is een familiale ploeg in constante opmars, waarbij ik me perfect zal ontplooien. Dit is precies de uitdaging die ik nodig heb."



Offredo, die zondag nog het WK in Doha reed voor Frankrijk, is een klassiekerspecialist. In 2009 won hij een etappe in de Ronde van Picardië. In 2010 eindigde hij als derde in de GP Plouay. In 2011 werd hij vierde in de Omloop Het Nieuwsblad en zevende in Milaan-San Remo. Het jaar nadien zat hij een schorsing uit wegens drie inbreuken op de whereabouts-regels. Dit seizoen werd hij achtste in het eindklassement van de Vierdaagse van Duinkerke.



Sportbestuurder Hilaire Van der Schueren kijkt er alvast naar uit om met de Fransman te werken. "Met Yoann wil ik resultaten in de Vlaamse klassiekers behalen. Ik volgde hem al lang. Hij is een echte aanwinst voor onze ploeg.



"De motivatie is er altijd tijdens de voorjaarsklassiekers", beaamt Offredo. "De sfeer, het terrein, de mensen, alles inspireert me. Ik hoop dat ik daar een belangrijke rol op kan spelen."



Offredo is na het aantrekken van Wesley Kreder, Guillaume Levarlet, Fabien Doubey, Xandro Meurisse, Guillaume Van Keirsbulck en Pieter Vanspeybroeck de zevende nieuwe renner bij Wanty-Groupe Gobert. Ook Danilo Napolitano zal in 2017 nog voor het team uitkomen. De 35-jarige Italiaanse sprinter verlengde zaterdag zijn contract voor een jaar en begint aan zijn vijfde seizoen bij Wanty-Groupe Gobert. "Ik voel me dan ook thuis bij deze ploeg", aldus Napolitano.