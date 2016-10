Roeselare lijdt meteen puntenverlies op openingsspeeldag

Door: redactie

16/10/16 - 18u41 Bron: Belga

© belga.

Het tweede luik van de openingsspeeldag van de EuroMillions Volley League is niet ongemerkt voorbijgegaan door twee spannende vijfsetters. Het eerste puntenverlies van landskampioen en bekerwinnaar Roeselare is een feit. Borgworm was de enige thuisploeg die op de eerste speeldag kon winnen.

Antwerpen-Roeselare zou eigenlijk de affiche voor de Supercup geweest zijn. Door een hervorming (er wordt nu gesproken over de Champions Cup waarin de twee finalisten van play-off I tegenover elkaar staan) kreeg de eerste topper van de EuroMillions Volley League toch wat meer lading.



De eerste set was Roeselare een maatje te sterk voor Antwerpen, maar dat overwicht nam daarna af omdat de thuisploeg steeds steviger weerwerk bood. Vooral door scores van Powell en Cox werd de derde en vierde set gepakt. Het werd de tweede tiebreak deze week voor de landskampioen nadat woensdag Maaseik te sterk bleek in de Champions Cup, maar nu trokken de West-Vlamingen wel aan het langste eind. De setstanden waren 18-25, 22-25, 25-21, 25-20 en 12-15.



Aan de andere kant van de taalgrens keken Borgworm en Guibertin elkaar in de ogen. Guibertin mikt op de top zes en werd daarom vooraf als grootste kanshebber getipt. De thuisploeg schoot echter het best uit de startblokken, maar werd onmiddellijk gecounterd door Guibertin, dat op Szarek kon rekenen en de 1-0 in 1-2 omboog. Na een wel heel vlotte derde set leek het pleit beslecht, maar Borgworm knokte zich dankzij een sterke Pavelka - met een al even vlotte vierde set - op en over de bezoekers: 3-2 (25-22, 23-25, 15-25, 25-15, 15-7).



Gisteren hadden Maaseik (0-3 bij Gent), Haasrode Leuven (1-3 bij Amigos Zoersel) en Aalst (2-3 bij Menen) al een overwinning op verplaatsing geboekt.