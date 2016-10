Cibulkova verovert zevende WTA-titel en verzekert zich van deelname aan WTA Finals

Door: redactie

16/10/16 - 16u44 Bron: Belga

© ap.

Dominika Cibulkova (WTA 10) heeft het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. Daardoor is ze zeker van een plaats op de WTA Finals in Singapore (23 tot 30 oktober), het officieuze WK met de beste acht speelsters van het jaar.



Het Slowaakse tweede reekshoofd haalde het in de finale in twee sets met 6-3 en 7-5 van de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA 62). De wedstrijd was afgelopen na 1 uur en 44 minuten. Cibulkova wint voor de zevende keer een WTA-toernooi. Dit jaar was ze al de beste in Katowice en Eastbourne.