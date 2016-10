Eendracht Aalst beëindigt samenwerking met coach Dirk Geeraerd

Door: redactie

16/10/16 - 14u40 Bron: Belga

Dirk Geeraerd © belga.

Eendracht Aalst heeft coach Dirk Geeraerd ontslagen. Dat maakt de club uit de tweede amateurklasse A zelf bekend.

"Het clubbestuur heeft deze voormiddag besloten om de samenwerking met coach Dirk Geeraerd stop te zetten", zo klinkt het op de clubwebsite. "We houden eraan om Dirk te bedanken voor het geleverde werk van het afgelopen jaar. Dit seizoen werd ingezet met attractief voetbal, maar de puntenoogst is met 10 op 21 te karig. Er zal snel werk gemaakt worden van de zoektocht naar een opvolger. Tot zolang neemt assistent-trainer Carl De Geyseleer de taken over."



De 52-jarige Geeraerd werd in oktober 2015 aangesteld bij Eendracht Aalst. Geeraerd was in het verleden onder meer aan de slag bij toenmalig eersteklasser Roeselare (2006-2008) en Waasland-Beveren (2010-2012), waarmee hij in 2012 de poorten naar eerste klasse open beukte.



Eendracht Aalst is momenteel zesde in de tweede amateurklasse A, op vier punten van leiders Izegem en Petegem.