Greg: "Hopelijk voorzet geven voor WK 2022"

16/10/16 - 11u47 Bron: vtmnieuws.be

"Hopelijk kunnen we vandaag een voorzet geven voor het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar", dat zei olympisch kampioen Greg Van Avermaet voor de start van het wereldkampioenschap wielrennen in Qatar. Van Avermaet verscheen daar in een ijsvest, dat had hij vooraf ook aangekondigd. "Ik ga er even mee rijden. Zo lang mogelijk koel blijven en dan wordt het toch moeilijk om het fris te houden", zegt Van Avermaet. "Het is wel net iets minder warm dan de vorige dagen en we zijn net iets beter aangepast. Dus het komt wel goed."