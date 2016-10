Duik mee in de afgrond tijdens zwaarste freeride mountainbikerace ter wereld

Door: redactie

15/10/16 - 21u04 Bron: Red Bull

Belgische wereldkampioen knap zesde in Red Bull Rampage

© screenshot.

video Fiets eens een berg af. Niet over het asfalt, maar recht de afgrond in. Dat is kort door de bocht de formule van de Red Bull Rampage-wedstrijd, ook wel bekend als de zwaarste freeride mountainbikewedstrijd ter wereld.