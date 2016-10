Maradona krijgt het in "match voor de vrede" aan de stok met Juan Sebastián Verón

Door: redactie

video Diego Maradona, Ronaldinho, Francesco Totti en vele andere internationale voetballegendes hebben vandaag in Rome een 'match voor de vrede' gespeeld op verzoek van paus Franciscus, die ook al het initiatief nam voor de eerste editie in 2014. Toch ging het er niet zo vredevol aan toe tussen Diego Maradona en Juan Sebastián Verón.

De twee kregen het met elkaar aan de stok in een pittig verbaal onderonsje waar Diego Maradona vooral even zijn zegje wilde doen. Wanneer de twee naar de kleedkamer stapte meteen na het rustsignaal, moest de security en Cafu ingrijpen net voordat ze de catacomben indoken.



"We zijn hier om te spelen voor de vrede in de hele wereld", verklaarde Diego Maradona voor de aftrap van de vriendschappelijke wedstrijd in het Stadio Olimpico. Onder anderen Hernan Crespo, Juan Sebastián Verón, Cafu, Rui Costa, Frédéric Kanouté en Vincent Candela werden in de namiddag ontvangen door paus Franciscus in het Vaticaan.



De 55-jarige Maradona bezorgde de Italiaanse oud-international Antonio Di Natale het eerste doelpunt van de wedstrijd na een knappe assist met zijn befaamde linkervoet. Ook Francesco Totti kon later in de wedstrijd scoren op aangeven van 'Pluisje'.



"Het woord liefdadigheid staat centraal vandaag. We spelen voor de vrede in de wereld en voor de kinderen. En het gebeurt niet elke dag dat Totti, Maradona en Ronaldinho samen op een voetbalveld staan", verklaarde de voormalige Franse international Vincent Candela voor de wedstrijd.



De 'match voor de vrede' is een liefdadigheidswedstrijd die bedacht werd door paus Franciscus om de 'Scholas Occurrentes' mee te helpen financieren, een organisatie die 400.000 openbare en private scholen uit de vijf continenten ondersteunt. Dit jaar zal een deel van de opbrengsten ook gaan naar Amatrice, het Italiaanse bergdorpje dat eind augustus getroffen werd door een zware aardbeving.