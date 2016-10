Voorzitter Russische olympiërs legt functie neer

Redactie

12/10/16 - 12u54 Bron: ANP

© photo news.

Alexander Zhukov gaat zijn functie als voorzitter van het Russische olympisch comité neerleggen. President Vladimir Poetin heeft bevestigd dat Zhukov hem heeft verteld dat hij zich meer wil richten op zijn functie als plaatsvervangend voorzitter van de Doema, het Russische parlement.

Het aftreden van Zhukov zou de grootste verandering betekenen in de Russische sport sinds een dopingschandaal in de atletiek ervoor zorgde dat atleten uit dat land niet welkom waren op de Olympische Spelen van Rio.



"Het is een goed besluit dat we uiteraard ondersteunen", zei Poetin tijdens een bijeenkomst met sportofficials. "Alexander heeft veel voor onze sport gedaan en ik hoop dat hij dat op een andere manier blijft doen." Niemand van de aanwezigen legde een verband tussen Zhukovs vertrek en het dopingschandaal, dat er uiteindelijk ook toe leidde dat de Russen ontbraken op de Paralympische Spelen.



De Russen waren het met de sancties niet eens. Erkend werd dat er fouten zijn gemaakt in het antidopingbeleid, maar de straf werd gezien als een politieke zaak waar andere landen volgens Rusland mee wegkwamen. Zhukov was sinds 2010 baas van het olympisch comité van zijn land. Ook was hij voorzitter van het organisatiecomité van de Winterspelen van Sochi, een evenement waar volgens een onderzoeksteam van antidopingbureau WADA sprake was van grootscheepse en systematische dopingfraude door de Russen.