Nieuwe ploeg van Lampre haalt grote Italiaanse belofte binnen

6/10/16

De Italiaan Filippo Ganna, de regerende wereldkampioen in de individuele achtervolging in het baanwielrennen, komt volgend jaar uit voor het Chinese TJ Sport, dat de WorldTour-licentie van het Italiaanse Lampre overneemt. Dat maakte Lampre-Merida vandaag bekend.



De twintigjarige Ganna vindt komend seizoen bij TJ Sport onder meer de nieuwkomers Darwin Atapuma (BMC), Marco Marcato (Wanty-Groupe Gobert) en Andrea Guardini (Astana) terug. Dit seizoen schreef Ganna in de kleuren van Lampre-Merida Parijs-Roubaix voor beloften op zijn erelijst.