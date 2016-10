Onder meer Vanendert en Van der Sande verlengen bij Lotto-Soudal

Door: redactie

Tosh Van der Sande, Jelle Vanendert, Sander Armée en de Pool Tomasz Marczynski hebben hun contract bij Lotto-Soudal verlengd. Dat heeft de Belgische wielerformatie vandaag laten weten. Van der Sande tekende voor twee jaar, de andere drie voor één jaar.

"De voorkeur ging sowieso naar Lotto-Soudal", aldus de 25-jarige Van der Sande, die in 2012 een profcontract tekende bij de Lotto-ploeg. "Het is altijd fijn om bij te tekenen bij een ploeg waar je al zo lang bij bent. Je kent iedereen en het is een echte familiegroep. Ik moet mijn sprintkansen delen met Greipel, Debusschere en Roelandts, maar ik vind dat zeker niet erg. Ze zijn sneller dan mij en we hebben elk onze koersen. Ik krijg meestal de kans in lastige rittenkoersen zoals de Vuelta dit jaar."



De 31-jarige Vanendert rijdt sinds 2009 voor het team van Marc Sergeant. "Acht jaar geleden ben ik in de ploeg gekomen toen ik geblesseerd was. Ze geloofden in mij en dat zijn ze blijven doen. Lotto Soudal heeft me alle kansen geboden in mijn carrière en zo creëer je een band en wederzijds respect. Ik heb het afgelopen seizoen veel gewerkt voor de ploeg en daarnaast ook nog enkele resultaten kunnen rijden. Het wordt elk jaar moeilijker om te winnen, maar ik blijf erin geloven. Natuurlijk zou ik volgend jaar graag nog eens een klassieker winnen of een rit in een grote ronde. Ik blijf ambitieus en ik geloof dat een kans zich altijd kan voordoen en dan moet ik die nemen."



Voor de 30-jarige Armée wordt het zijn vierde seizoen bij de Belgische formatie. "Ik ben heel tevreden in de ploeg en blijkbaar was dat wederzijds en was de ploeg blij met mijn inzet en mijn resultaten. Ze weten wat ik kan en geven mij soms ook de mogelijkheid om mijn eigen kans te gaan".



Marczynski ten slotte begint in 2017 aan zijn tweede seizoen bij Lotto-Soudal. "Voor mij was dit seizoen heel lastig. Ik heb gezondheidsproblemen gehad en ik kampte lange tijd met een virus. Ik heb geen specifiek doel voor volgend jaar. Ik wil weer op mijn niveau komen of misschien wel dat tikkeltje hoger."