Gaëtan Englebert nieuwe assistent-coach bij nationale ploeg U15

Door: redactie

5/10/16 - 21u03 Bron: Belga

Gaëtan Englebert. © photo news.

Negenvoudig Rode Duivel Gaëtan Englebert is vandaag door de Belgische Voetbalbond (KBVB) aangesteld als nieuwe assistent-bondscoach van de nationale ploeg U15. Englebert zal er een trainersduo vormen met Joric Vandendriessche, zo maakte de KBVB bekend.

"Het past in onze nieuwe filosofie om bij elke nationale ploeg een gemotiveerde ex-prof te hebben", kondigde de KBVB aan in een persbericht. Claude Van Acker, die tot nu toe assistent-coach van de nationale ploeg U15 was, wordt de scoutingverantwoordelijke van al de nationale jeugdploegen tot en met de U21.



Englebert verdedigde in zijn carrière 287 keer de kleuren van Club Brugge (1999-2008). Voordien was hij aan de slag bij Club Luik (1996-1997) en STVV (1997-1998). De Luikse middenvelder sloot, na passages in de Franse tweede klasse bij Tours (2008-2010) en Metz (2010-2011), zijn carrière af bij toenmalig derdeklasser Coxyde (2011-2012).