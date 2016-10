Door: redactie

Yannick Mertens (ATP 261) is er vandaag niet in geslaagd het ITF-tennistoernooi van het Portugese Azemeis (hard/25.000 dollar) op zijn naam te schrijven.

De 29-jarige Mertens, het topreekshoofd in Portugal, moest in de finale zijn meerdere erkennen in de als tweede geplaatste Stefanos Tsitsipas (ATP 310). De pas 18-jarige Griek haalde het na 1u56 met 6-3, 4-6 en 6-2.



Yannick Mertens heeft al 21 Futures-toernooien op zijn palmares staan, waarvan twee in 2016.