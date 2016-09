Jonge Duivels opnieuw te sterk voor Zwitserland

Door: redactie

29/09/16 - 18u48 Bron: Belga

De Belgische nationale voetbalploeg voor spelers onder zeventien jaar heeft vandaag in Tubeke een oefeninterland tegen Zwitserland met 4-2 gewonnen.

De Belgen begonnen slecht aan de partij en stonden, na doelpunten van Amzi (11.) en Okafor (16.), snel twee goals in het krijt. Maar dankzij doelpunten van Jo Gilis (25. en 44.), Yasin Aalillou (52.) en Brandon Baiye (55.) gingen de jonge Rode Duivels nadien op en over Zwitserland.



Dinsdag was België in een eerste oefenmatch ook al te sterk voor de Zwitsers. Toen wonnen onze landgenoten met 4-1.



Eind oktober trekken de Belgen voor het eerste van twee kwalificatietoernooien voor het EK 2017 naar Cyprus. Naast het gastland treffen ze er in groep 11 ook nog Wit-Rusland en Gibraltar. De top twee stoot nadien door naar de eliteronde in de tweede helft van het seizoen. Het EK vindt in mei plaats in Kroatië en geldt meteen als kwalificatietornooi voor het WK, dat begin volgend seizoen in India doorgaat.