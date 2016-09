Timothy Stevens wint Memorial Fred De Bruyne

Door: redactie

28/09/16 - 20u34 Bron: Belga

De 27-jarige Timothy Stevens heeft de Memorial Fred De Bruyne, een kermiskoers over 162,4 kilometer in en rond het Oost-Vlaamse Berlare, op zijn naam geschreven. Stevens haalde het in een sprint met vier van de Nederlander Huub Duijn en de Fransman Florian Sénéchal. De Rus Kirill Pozdnyakov werd vierde. Jelle Wallays eindigde op de vijfde plaats na een sprint met Jimmy Janssens.