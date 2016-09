Serena Williams opent 2017 in Nieuw-Zeelandse Auckland

Door: redactie

Serena Williams heeft haar deelname toegezegd aan het WTA-toernooi van begin januari in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Het wordt voor de 22-voudig grandslamkampioene de eerste afspraak in het nieuwe jaar.

In een mededeling van de organisatie zegt de 35-jarige Williams vandaag dat het ASB Classic "een goeie voorbereiding vormt op Melbourne (de Australian Open, red)". "Ik kijk ernaar uit mijn jaar op een sterke manier te beginnen in Auckland", aldus de Amerikaanse, die onlangs na 186 opeenvolgende weken als nummer 1 van de wereld werd onttroond door de Duitse Angelique Kerber.



Williams begon haar seizoen in het verleden vaak op de Hopman Cup in Perth, maar ze liet al eerder weten in 2017 te passen voor het gemengde landentoernooi.



Dit jaar ging de titel in Auckland, een met 250.000 dollar gedoteerd hardcourttoernooi, naar de Amerikaanse Sloane Stephens. In 2015 won Venus Williams, de oudere zus van Serena. Yanina Wickmayer was er de beste in 2010 en speelde de finale in 2011 en 2013. Serena Williams staat niet op de erelijst.



Het dubbelspel werd in Auckland dit jaar gewonnen door Elise Mertens en An-Sophie Mestach.