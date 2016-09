Nederlandse renner Kai Reus stopt ermee: "Ernstige valpartijen raakten me"

Door: redactie

27/09/16 - 10u42 Bron: Belga

© anp.

Kai Reus stopt definitief met wielrennen. De 31-jarige renner van Team Roompot-Oranje Peloton gaat zich na een teleurstellend verlopen seizoen richten op het leven na zijn sportloopbaan.

Reus werd in 2003 wereldkampioen bij de junioren en stond te boek als een groot talent. In 2007 kwam hij zwaar ten val tijdens een trainingsrit in Frankrijk, waarna hij elf dagen in kunstmatige coma lag. Hij vocht terug, maar ook het vervolg van zijn wielercarrière zat vol tegenslagen. Nadat hij tijdelijk was gestopt en een uitstapje had gemaakt naar het marathonschaatsen, maakte de Noord-Hollander zijn wederoptreden in het wielerpeloton bij continentale ploegen.



Na een aanpassingsperiode na zijn komst van de Belgische continentale ploeg Verandas Willems kreeg Reus in mei een tegenslag te verwerken toen hij bij een valpartij in de derde rit van de Vierdaagse van Duinkerken een schouderblessure en een hersenschudding opliep. De dag daarvoor maakte de voormalig marathonschaatser nog deel uit van de vlucht van de dag. Pas eind juli keerde Reus terug in wedstrijdverband.



"Ik heb er vrede mee", aldus Reus op de website van Team Roompot. "Gelukkig heb ik me het afgelopen jaar nog een paar keer kunnen laten zien. En voor mezelf bewezen dat ik het nog kan. De ernstige valpartijen in het voorjaar, waarbij jongens zwaar gewond raakten of zelfs zijn overleden, dat raakte mij keer op keer. Ik kwam tot de conclusie dat mijn gezin belangrijker is dan mijn sport".