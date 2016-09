Bondsparket wil Jovan Kostovski (OHL) twee speeldagen schorsen

Door: redactie

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee speeldagen schorsing en 200 euro boete gevorderd als voorstel tot minnelijke schikking voor Jovan Kostovski. De Macedonische spits van Oud-Heverlee Leuven werd afgelopen weekend op de vijfde speeldag in eerste nationale B met rood van het veld gestuurd.

Kostovski duwde gisteren in de tegen Tubeke met 0-1 verloren thuiswedstrijd Emeric Dudouit in de rug en bekocht zijn actie met een rode kaart in de 71e minuut. Zes minuten eerder had Sega Keita het enige doelpunt van de partij aan Den Dreef gescoord.



Coach Emilio Ferrera wacht nog steeds op zijn eerste driepunter van het seizoen en dreigt dat in de thuismatch tegen FC Antwerp (18 september) zonder zijn topschutter te moeten doen. Als de Leuvenaars het strafvoorstel van het Bondsparket aanvaarden, is Kostovski ook geschorst voor het duel in de zestiende finales van de Beker van België bij RSC Anderlecht (21 september). Doen ze dat niet, bepaalt de Geschillencommissie morgen de strafmaat in eerste aanleg.