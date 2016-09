Gewezen Burkinese international sterft tijdens wedstrijd

Door: redactie

12/09/16 - 16u14 Bron: AFP

De voormalige Burkinese international Ben Idrissa Dermé is zondag overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Het trieste incident deed zich voor tijdens een wedstrijd met zijn amateurclub Biguglia uit Corsica tegen Furiani in de derde ronde van de Franse beker. De speler zakte bij het begin van de tweede helft op het veld in elkaar. Reanimatiepogingen bleven tevergeefs.



Ben Idrissa Dermé werd amper 34 jaar oud. De centrale verdediger speelde in het verleden onder meer voor het Moldavische Sheriff Tiraspol (2004-2008). Hij laat een vrouw en een dochter achter.