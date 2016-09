Door: redactie

12/09/16

Gezien de internationale media-aandacht voor Marieke Vervoort en haar standpunt ten opzichte van euthanasie, besliste het Belgisch Paralympisch Comité vandaag tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro een persconferentie over het onderwerp te beleggen. "Het is niet alsof je in België euthanasiepapieren zomaar kan aanschaffen in de winkel", zo verklaarde Vervoort.