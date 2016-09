Vorige maand roerloos tegen de grond, vandaag wint Van Vleuten Ronde van België

Door: redactie

Annemiek van Vleuten heeft na de proloog in Nieuwpoort vandaag in Geraardsbergen ook de slotetappe van de Lotto Belgium Tour gewonnen. De 33-jarige Nederlandse soleerde in volle finale van deze koninginnenrit en hield na 97 kilometer de Italiaanse Marta Bastianelli en Kaat Hannes achter zich. Van Vleuten, tijdens de afgelopen Olympische Spelen nog het slachtoffer van een zware val tijdens de wegrit, is meteen ook de eindlaureate van deze rittenkoers.

© photo news. Het was de Zweedse Alexandra Nessmar die voor de eerste afscheiding zorgde in deze lastige afsluitende rit met daarin onder andere tweemaal de beklimming van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Nassmar had op de top van de Berendries, de eerste helling van de dag na 29 kilometer, reeds een voorsprong van 2:15 op het pak.



De Britse Dani Christmas trok vervolgens alleen in de tegenaanval. Maar ook het peloton liet niet begaan. Wat verderop smolt alles opnieuw samen. Tot Annemiek van Vleuten in volle finale alle registers open trok en in de aanval ging. Op de top van de Bosberg, de laatste helling van de dag op zowat 11 kilometer van de eindmeet, telde ze een voorsprong van 0:30. Niemand slaagde erin de Nederlandse nog bij te benen en zij mocht dan ook uitgebreid het zegegebaar maken na het behalen van haar dubbelslag, ritzege en eindoverwinning.



Annemiek van Vleuten volgt daarmee de Zweedse Emma Johansson op als eindlaureate van deze Belgische rittenkoers. In het algemeen klassement telt ze 1:04 voorsprong op haar landgenote Marianne Vos. Lucinda Brand, ook al een Nederlandse, werd derde op 1:10. Beste Belgische werd Lotte Kopecky. Zij moest 1:16 toegeven en legde beslag op de vierde plaats in het eindklassement. Lees ook Opsteker na Rio: Annemiek van Vleuten wint proloog in Lotto Belgium Tour

