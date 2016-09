Boskamp: "Op het veld in Cyprus laat je je konijnen nog niet lopen"

Thomas Lissens

6/09/16 - 18u00

video De eerste WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels kwam gisteravond ook ter sprake in het Nederlandse praatprogramma 'Voetbal Inside'. Johan Boskamp liet zijn licht schijnen over de wedstrijd tegen Cyprus en blikte vooruit naar de toekomst van de Belgische nationale ploeg. "Op dit moment is het niet realistisch dat de Belgen het WK gaan winnen", zegt de 67-jarige Nederlander.