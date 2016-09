Mancebo wint slotrit, Carpenter pakt eindzege in Alberta

Door: redactie

6/09/16

Eindwinnaar Robin Carpenter. © ap.

De Spanjaard Francisco Mancebo (Skydive Dubai Cycling Team) heeft de slotrit in de Ronde van Alberta (Can/2.1) op zijn naam geschreven. De Amerikaan Robin Carpenter (Holowesko-Citadel Racing Team) is eindwinnaar.

De 40-jarige Mancebo verraste na 124,1 km in Edmonton het peloton en haalde het met vier seconden voorsprong op de Noor Kristoffer Skjerping (Cannondale-Drapac) en de Amerikaan Colin Joyce (Axeon Hagens Berman). In de eindstand heeft Carpenter één seconde voorsprong op de Nederlander Bauke Mollema (Trek-Segafredo), winnaar van de tijdrit op zondag en de eindwinnaar van vorig jaar. Voor de 24-jarige Carpenter is het zijn tweede zege van het seizoen. Begin augustus won hij een rit in de Ronde van Utah (2.BC).



Onze enige landgenoot Piet Allegaert (Trek-Segafredo) finishte in zijn eerste koers als stagiair bij het team op een 44ste plaats in de eindstand op 7'49".