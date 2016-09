Tristan Hoffman ploegleider bij Bahrein-Merida

Door: redactie

Tristan Hoffman (46) gaat komend seizoen aan de slag bij de nieuwe wielerploeg Bahrein-Merida. De Nederlandse oud-renner was de afgelopen jaren ploegleider bij Tinkoff, dat ophoudt te bestaan, en gaat bij het nieuwe team dezelfde functie vervullen.

Hoffman noemt zijn overstap in een reactie "een fantastische beleving en uitdaging. Iedereen in het team heeft zijn eigen ervaring en motivatie. Ik hoop dat ik iedereen bij elkaar kan brengen, zodat we kunnen strijden voor hetzelfde doel: het team naar het hoogste niveau brengen."



Eerder was Hoffman na zijn actieve loopbaan (waarin hij Nederlands kampioen werd en twee keer Dwars door Vlaanderen won) als ploegleider aan de slag bij CSC en HTC-Highroad. Bahrein-Merida heeft al negen renners aan zich weten te binden, met de Italiaan Vincenzo Nibali als kopman. Ook Manuele Boaro, Giovanni Visconti, Kanstantin Siutsou, Borut Bozic, Sonny Colbrelli, Luka Pibernik, Heinrich Haussler en Grega Bole tekenden bij de nieuwe ploeg.