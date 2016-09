Asbjorn Kragh Andersen wint vierde etappe

Door: redactie

3/09/16 - 19u13 Bron: Belga

Tour des Fjords Asbjorn Kragh Andersen heeft de vierde etappe in de Tour des Fjords (2.1) gewonnen. De Deen van Delko Marseille Provence haalde het voor de Noor Bjorn Tore Hoem (Team Joker) en de Duitser Christian Mager (Stölting). De Noor Alexander Kristoff (Katusha) begint zondag als leider aan de slotrit.

De renners werden bij de start in Stavanger getrakteerd op enkele zonnestralen. En het aangename weer nodigde uit om aan te vallen. Vanaf kilometer nul regende het uitvalspogingen en al snel werd een kopgroep van vijf renners gevormd. Erik Baska (Tinkoff), Floris Gerts (BMC), Hampus Anderberg (ColoQuick-Cult), Carl Fredrik Hagen (Sparebanken Sor) en Matthias Krizek (Team Roth) verzamelden een voorsprong van ruim negen minuten.



Met de finale in zicht begon de voorsprong van de leiders te slinken en op vijftig kilometer van de finish bedroeg de bonus nog zes minuten. Op een klimmetje in de lokale ronden betekende een aanval van Hagen het einde voor Baska en Krizek. Maar het peloton naderde snel en had met nog tien kilometer op de teller een achterstand van om en bij de minuut.



Op een korte pittige helling op enkele kilometers van de meet bleven Gerts en Hagen vooraan alleen over. En ook het peloton spatte uit elkaar. Gerts en Hagen werden gegrepen en Andersen en Hoem waagden hun kans. Het duo hield stand en Andersen maakte het af in de sprint. Hoem werd tweede, Mager won de sprint om plek drie. Kristoff werd vierde en begint zondag met een voorsprong van 20 seconden op Michael Schär (BMC) aan de slotrit.