Freddy Loix past voor Omloop, Kris Princen topfavoriet

Door: redactie

31/08/16 - 20u24 Bron: Belga

BK rally Na het zomerreces vat vrijdagavond met de Omloop van Vlaanderen het tweede deel van het Belgisch rallykampioenschap 2016 aan. Freddy Loix (Skoda Fabia R5), die in Ieper zijn vierde titel op rij pakte, is de grote afwezige. Alle ogen zijn dan ook gericht op Kris Princen (Peugeot 208 T16). Hij is de te kloppen man.

Van februari tot eind juni werden er zes van in totaal negen rally's gereden. Alle zes werden ze gewonnen door Loix, zodat het kampioenschap al beslist is. De Limburger past voor de Omloop van Vlaanderen. "Twee van de drie vooropgestelde doelen zijn bereikt" aldus Vincent Struye, marketing manager van SKODA België. "Loix won de titel en was ook in Ieper de beste. Alleen het constructeurskampioenschap is nog niet binnen, maar ook daar staan we er goed voor. Met nog drie rally's te rijden hebben we 49 punten voorsprong op onze eerste achtervolger. Bij aanvang van het seizoen hadden we een budget om zes rally's te rijden. Loix heeft die allemaal gewonnen en dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken om de rest van het seizoen te bepalen. Met pijn in het hart passen we voor de Omloop van Vlaanderen, maar in de East Belgian Rally zijn we er wel opnieuw bij. Het wordt voor ons de laatste rally van het seizoen. Het doel laat zich raden, voluit strijden voor de overwinning om in stijl het seizoen af te sluiten."



Princen eindigde in vijf van de zes gereden wedstrijden tweede. Hij is uitgesproken favoriet voor de zege, maar mag zich aan concurrentie verwachten van onder andere Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5).



De 57e editie van de Omloop van Vlaanderen start vrijdagavond om 18u05. Tijdens de openingsdag worden er vijf klassementsritten gereden. Op zaterdag worden er nog eens veertien afgewerkt. De Omloop van Vlaanderen eindigt zaterdagavond omstreeks 19u30 op het stationsplein in Roeselare. Vorig jaar werd Loix daar als winnaar gehuldigd, het jaar voordien Princen.