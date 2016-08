Taupin Rochelais volgt zichzelf op in Grote Steeple Chase Vlaanderen

Door: redactie

Waregem Koerse De 9-jarige Franse hengst Taupin Rochelais heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de Grote Steeple Chase van Vlaanderen gewonnen, die voor de 169e keer plaatsvond in Waregem. Net als vorig haar werd hij bereden door de Franse hockey Thomas Beaurain. Met Varabad du Buisson en This Is It op het podium en Martalin en Aladin du Chenet op de plaatsen vier en vijf, kleurde de volledige top vijf Frans.

Taupin Rochelais en Varabad du Buisson, beiden van de Ecurie des Dunes, en This Is It namen de beste start. Martalin, winnaar in 2012 en 2013, volgde op een vierde plaats. In die volgorde overschreden ze voor de eerste keer de Gaverbeek. Het viertal bleef de wet dicteren. Nadat de Gaverbeek voor de tweede keer werd overschreden, moest Martalin de rol lossen. Het was nu Varabad du Buisson, bereden door Jordan Duchene, die de leiding nam, voor Taupin Rochelais en This Is It, bereden door Stephane Paillard. Bij het overschrijden van The Brook, een één meter hoge en drie meter brede haag, ging het fout voor Varabad du Buisson. Ook op de Open ditch, een 4,5 meter brede en 1,5 meter hoge haag, miste de 7-jarige zijn sprong. De regerende kampioen Taupin Rochelais nam het hazepad en won met 27 lengten voorsprong op zijn stalgenoot Varabad du Buisson. Voor Ecurie des Dunes en trainer Patrick Quinton is het de zesde zege op rij in de Grote Steeple Chase.



Jockey Thomas Beaurin realiseerde nog een dubbelslag. Hij won met de 6-jarige ruin Gallo's Star ook nog de prijs Jacques du Roy de Blicquy, "de kleine steeple chase". Queyran werd op drie lengtes tweede. De derde plaats was voor Amour du Puy Noir.



Uitslag:



1. Taupin Rochelais (Fra) T. Beaurain 23/l



2. Varabad du Buisson (Fra) J. Duchene 7/l



3. This Is It (Fra) S. Paillard 5/l



4. Martalin (Fra) A. Cisel 12/l



5. Aladin du Chenet (Fra) O. Jouin 17/l