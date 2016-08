Alain De Vos is de nieuwe coach van Alison Van Uytvanck

Door: redactie

Alison Van Uytvanck (WTA 112) wordt vanaf september getraind door Alain De Vos. Ann Devries, haar huidige coach, zal vanaf dan haar nieuwe functie als Sportief Directeur in het Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen opnemen. Dat maakte Tennis Vlaanderen vandaag bekend.

De Vos was de voorbije 10 jaar actief als spelerscoach op het WTA-circuit. Zo was hij onder meer gedurende zes jaar de persoonlijke coach van Monica Puig (WTA 34) uit Puerto Rico, die recent op op het olympisch tennistoernooi de gouden medaille behaalde in het enkelspel.



"Een nieuwe coach zorgt automatisch voor nieuwe accenten in je ontwikkeling", aldus de 21-jarige Van Uytvanck, die later op de dag de derde en laatste kwalificatieronde op de US Open afwerkt. "Ik kan alleen maar baat hebben bij de ruime ervaring van Alain. Ik concentreer me nu op mijn laatste kwalificatieronde, want zou graag een mooi resultaat neerzetten in New York. Bij thuiskomst start ik de samenwerking met Alain."



"Na vele jaren in het buitenland voelt het goed om nu ook in eigen land voor Tennis Vlaanderen aan de slag te kunnen gaan", stelt De Vos. "Ik ken Alison vanuit het circuit en kijk enorm uit naar deze samenwerking."



"Ik ben ervan overtuigd dat Alain De Vos erin zal slagen Alison Van Uytvanck opnieuw naar de WTA top 50 te brengen", verklaart Ivo Van Aken, Technisch Directeur bij Tennis Vlaanderen. "Ook de andere spelers en trainers in het Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen zullen mee genieten van zijn sterke kwaliteiten als coach. Ik wens Alain en Alison veel succes samen."