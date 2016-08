Alonso en Hamilton overschrijden quota: Alonso 35 plaatsen achteruit, Hamilton 15

Door: redactie

26/08/16 - 15u05 Bron: Belga

© afp.

De Spanjaard Fernando Alonso wordt zondag 35 plaatsen achteruitgezet op de startgrid van de Grote Prijs Formule 1 van België, de 13e WK-manche van het seizoen. Regerend wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton zal 15 plaatsen moeten inleveren. Dat raakte vandaag bekend.

Honda, die de motor levert voor de McLaren-renstal, meldde vandaag het nieuws over Alonso. In de eerste vrije oefensessie, waarin de tweevoudige wereldkampioen slechts drie rondes reed, werden verschillende onderdelen van zijn motor vervangen. Hij overschrijdt hiermee de quota opgelegd door de Internationale Autosportfederatie (FIA).



Om dezelfde reden wordt Hamilton (Mercedes) 15 plaatsen achteruitgezet. De Brit verving voor de zesde maal dit seizoen zijn motor, terwijl dit slechts vijf keer is toegestaan.



Hamilton heeft in de WK-tussenstand een voorsprong van 19 punten op zijn teammakker Nico Rosberg.