Meerderheidspartijen akkoord over aanpak fiscale fraudebestrijding

kv

21/09/17 - 21u03 Bron: Belga

© Twitter @roeldeseyn.

De vertegenwoordigers van de federale meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open Vld en MR in de bijzondere Kamercommissie Panama Papers hebben een akkoord bereikt over een rapport met aanbevelingen voor de bestrijding van belastingontwijking en fiscale fraude. Dat hebben Rob Van de Velde (N-VA) en Roel Deseyn (CD&V) laten weten via Twitter. "Witte rook", schrijven ze.

Uitwisseling van gegevens Na ruim een jaar is er nu dus een akkoord over een rapport met aanbevelingen, althans onder de vier meerderheidspartijen. N-VA, CD&V, Open Vld en MR zetten vandaag hun handtekening onder een 120 pagina's tellende tekst, waarin de aanbevelingen in ongeveer honderd artikelen opgelijst worden. Er wordt onder meer gepleit voor de automatische uitwisseling op nationaal niveau van gegevens tussen financiële instellingen en de fiscus, met het oog op de correcte verwerking en controle van belastingen. "Dat is niet meer dan logisch," zegt Roel Deseyn, "nu landen ook onder elkaar gegevens over hun belastingplichtigen moeten uitwisselen."

Minnelijke schikkingen Luk Van Biesen (Open Vld) is tevreden met de aanbeveling voor een strikt juridisch kader voor minnelijke schikkingen, nadat het Grondwettelijk Hof de wet op de verruimde minnelijke schikking ('afkoopwet') in strafzaken deels ongrondwettig had bevonden. Ook over de Antigoon-wetgeving, in verband de rechtmatigheid van verkregen bewijsmateriaal, spreken de meerderheidspartijen zich unaniem uit.

Eenheidsparket Witte rook in commissie #panama. Akkoord meerderheid aanbevelingen. Tekst net neergelegd pic.twitter.com/ktSzJlPVJJ — rob van de velde (@robvandevelde) Volgens Rob Van de Velde breekt de meerderheid ook een lans voor een 'eenheidsparket' om de versnippering van complexe dossiers met een belangrijk fiscaal luik tegen te gaan en voor een betere afstemming van de controleprocedures. "Wanneer een onderneming gecontroleerd wordt, gaat de sociale inspectie anders te werk dan bijvoorbeeld de fiscus. Dat is niet logisch en kan aanleiding geven tot fouten. Die controleprocedures moeten op één lijn gebracht worden, zodat ze transparant en duidelijk zijn."