Na anderhalve maand: ontsnapte gevangene Antwerpen opgepakt in Amsterdam

FT

15/09/17 - 11u12 Bron: Belga

Twee gevangenen ontsnapten op 20 juli aan het Antwerpse hof van beroep. Eén man kon diezelfde dag nog worden gevat, de tweede bleef tot vandaag spoorloos. © Belga.

De voortvluchtige gevange die op 20 juli samen met een medegevangene ontsnapte aan het hof van beroep in Antwerpen, is gearresteerd in Amsterdam. Dat meldt het parket van Antwerpen. De andere ontsnapte was de dag zelf al opnieuw ingerekend.