Drie Brusselse parlementsleden in mei uitgenodigd in Azerbeidzjan

Door: redactie

13/09/17 - 08u12 Bron: Belga

Bertin Mampaka was één van de Brusselse politici die door Azerbeidzjan werd uitgenodigd. © belga.

De Brusselse parlementsleden Emin Özkara, Zahoor Manzoor (beiden PS) en Bertin Mampaka (cdH) zijn in mei afgereisd naar Azerbeidzjan op uitnodiging van de autoriteiten in Bakoe. Dat schrijft L'Echo vandaag, nadat gisteren al bekendraakte dat een Belgische vzw al zeven jaar gebruikt wordt om verkiezingen van het autoritair regime in Azerbeidzjan te legitimeren.

De drie parlementsleden gingen in op een uitnodiging van een forum over "interculturele dialoog", dat vooral dient om het imago van Azerbeidzjan op te krikken. Emin Özkara, die ook ondervoorzitter is van het Brussels parlement, ontmoette in de marge van dat forum de vicepremier van Azerbeidzjan en zou volgens lokale media daarbij vijandige taal hebben gesproken ten opzichte van Armenië, met wie de Azeri's in de clinch liggen over de regio Nagorno-Karabach. Özkara was niet bereikbaar voor commentaar.



Bertin Mampaka bevestigde zijn aanwezigheid wel. Hij was daar naar eigen zeggen om "te bemiddelen tussen Azerbeidzjan en Armenië" en beweert dat hij zijn terugvlucht "uit eigen zak" heeft betaald. "Het was de tweede keer dat ik daar ter plaatse ging en ik kan u verzekeren dat we minder goed behandeld werden dan toen ik er de eerste keer was met Alain Destexhe", aldus nog Mampaka.