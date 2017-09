Jongeman (17) uit Laarne sterft na zwempartijtje in Portugal

Didier Verbaere

12/09/17

laarne/wetteren Bij een ongeval in een zwembad op een vakantiedomein in Portugal is gisterochtend de 17-jarige Karel V. uit het Oost-Vlaamse Laarne om het leven gekomen. Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden en staat in contact met de familie.

De jongeman was er samen met vrienden op vakantie en zou volgende week dinsdag terug naar huis keren. Om een nog onbekende reden kwam hij gisteren echter in de problemen in het zwembad van hun vakantiedomein. De jongeman werd uit het water gehaald en ter plaatse gereanimeerd. Hij werd nog overgebracht naar een ziekenhuis, maar overleed er in de loop van de dag.



Karel V. zou in oktober beginnen aan zijn eerste jaar geneeskunde aan de UGent. Volgens de buurvrouw van het gezin was hij een vriendelijke en briljante student, want reeds op zijn 16de was hij geslaagd voor het toelatingsexamen geneeskunde. Liever te vroeg dan te laat, klonk het, want Karel liep toen nog school in het Sint-Gertrudiscollege in Wetteren. Ook zijn broer Hendrik (20) studeert trouwens geneeskunde. Hij was op het moment van het ongeval elders op reis.



Zijn ouders, beiden leerkrachten muziek, vertrokken gisteren halsoverkop naar Portugal om het lichaam van hun zoon te repatriëren. Zijn broer keerde gisteren vervroegd terug en werd opgevangen door familie.