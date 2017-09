"Mogelijk 80 miljoen auto's minder in Europa tegen 2030"

KVE

11/09/17 - 19u44 Bron: Belga

© belga.

Het Europese wagenpark kan tegen 2030 met 80 miljoen eenheden verminderen, een gevolg van het succes van het autodelen. Dat zegt het adviesbureau PwC vandaag.

Volgens PwC kan het aantal wagens op Europese wegen dalen van 280 naar 200 miljoen. Dat betekent echter niet dat er minder files zullen zijn. Integendeel, het verkeer zal toenemen omdat de deelwagens veel vaker worden gebruikt dan auto's die eigendom zijn van één persoon.



"De huidige norm waarbij de meeste mensen met hun eigen voertuig rijden, zal binnen enkele jaren een van vele mobiliteitsopties worden", voorspelt PwC-auto-expert Christoph Stürmer. Volgens hem zal een op de drie kilometer in Europa afgelegd worden met een of andere vorm van autodelen.



Een deelauto zal gemiddeld 58.000 kilometer afleggen per jaar, tegen 13.230 kilometer voor een wagen die niet gedeeld wordt. Deelauto's zullen dan ook veel sneller worden vervangen (gemiddeld om de 3,9 jaar).