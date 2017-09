Amerikaanse agent tegen blanke vrouw: "We schieten enkel zwarten dood"

Door:

Een agent uit de Amerikaanse staat Georgia werd op camera vastgelegd tijdens een alcoholcontrole toen hij tegen een blanke bestuurster zei: "We vermoorden enkel zwarten". Luitenant Greg Abbott uit Cobb County is als sanctie op administratieve taken gezet en na een intern onderzoek riskeert hij ontslag. Zijn advocaat voert aan dat Abbott "de situatie probeerde te ontmijnen".

Het incident greep plaats in juli vorig jaar. De bestuurster zegt tegen de agent dat ze bang is haar opgestoken handen te laten zakken om haar gsm te nemen die op haar schoot ligt.



"Ik heb al heel wat video's gezien van agenten ...", zo verklaart ze haar angst. Abbott, ook blank, onderbreekt haar en zegt: "Maar je bent toch niet zwart. Denk eraan, we schieten enkel op zwarten. Ja hoor. We vermoorden enkel zwarte mensen, zie je?"



Nationale verontwaardiging

Televisiestation WSB-TV verzocht het vrijgeven van de beelden, wat eergisteren gebeurde en meteen voor nationale verontwaardiging zorgde. De politie van Cobb County startte een intern onderzoek, dat leidde tot de aanbeveling Abbott te ontslaan.



De advocaat van Abbott, Lance LoRusso, verklaarde dat de agent zijn medewerking verleent aan het onderzoek, en dat zijn opmerkingen bedoeld waren om "een situatie met een weigerachtige bestuurster te ontmijnen".



LoRusso omschreef Abbott als "een zeer gerespecteerde 28-jarige veteraan van het korps van Cobb County" en beklemtoont dat zijn opmerkingen in hun context moeten gezien worden.

"Eervolle man maakte fout" Politiechef Mike Register. © CNN screenshot. Ik ken luitenant Abbott al enkele jaren, en ik heb hem altijd gezien als een eervolle man. Hij maakte een fout. Ik weet niet wat hem bezielde, maar ik weet wel zeker wat er uit zijn mond kwam. En dat is onvergeeflijk en we moeten daar gepast op reageren Korpschef Mike Register "In deze context was zijn commentaar er duidelijk op gericht de medewerking van de vrouw te verkrijgen door haar eigen stelling en redenering te gebruiken en zo een arrestatie te vermijden", stelt de raadsman.



In een e-mail veroordeelde politiechef Mike Register de uitspraken van de agent. "Ik ken luitenant Abbott al enkele jaren, en ik heb hem altijd gezien als een eervolle man. Hij maakte een fout. Ik weet niet wat hem bezielde, maar ik weet wel zeker wat er uit zijn mond kwam. En dat is onvergeeflijk en we moeten daar gepast op reageren."



"Wat de context ook mag zijn, dergelijke uitspraken zijn onaanvaardbaar en onvergeeflijk en ze zijn geen aanwijzing van de soort cultuur die we in het korps of in ons district proberen aan te houden", zei hij.



Abbott blijft op de administratieve dienst werkzaam tijdens de duur van het onderzoek, verklaarde Register.



Advocaat Suri Chadha Jimenez, die in deze zaak de bestuurster verdedigt, verklaarde aan de krant Atlanta Journal-Constitution dat hij vindt dat de agent sarcastisch was. "Je krimpt ervan in elkaar, zoiets is onaanvaardbaar." (lees verder onder de video)