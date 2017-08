Nederlandse transportbond heeft erg opvallend advies voor truckers: "Stop niet in België"

Fien Tondeleir

28/08/17 - 18u44 Bron: Eigen berichtgeving

Wanneer een vrachtwagenchauffeur stopt om te tanken bijvoorbeeld, of een plasje te maken, proberen vluchtelingen het laadruim binnen te geraken. In Steenvoorde kon een trucker dat nog net op tijd verhinderen. © Henk Deleu.

Het onveiligheidsgevoel bij Nederlandse vrachtwagenchauffeurs die door ons land naar het zuiden rijden, groeit. Met stip op één: illegale migranten die aan boord van de vrachtwagen klauteren, truckers beroven of hen fysiek aanvallen. De grootste transportbond van Nederland geeft haar leden dan ook een opvallend advies: "Stop niet in België."

Er moet iets gebeuren. Na Antwerpen wordt het echt vervelend om je vrachtwagen aan de kant te zetten Nederlandse vrachtwagenchauffeur "Er zijn te weinig plekken in België waar veiligheid gegarandeerd kan worden", zegt Cleo Vissers, woordvoerder van TLN (Transport en Logistiek Nederland) aan onze redactie. "We krijgen van onze leden steeds meer signalen dat ze zich niet op hun gemak voelen wanneer ze moeten stoppen op een snelwegparking op weg naar het zuiden. Een voorbeeld: een trucker die z'n cabine niet uitdurft om enkel en alleen maar een plasje te maken, uit schrik dat hij ongewenst gezelschap heeft bij terugkomst."



Een andere vrachtwagenchauffeur haalt het incident op de snelwegparking van Gentbrugge aan waar drie truckers begin augustus door Afrikaanse illegalen in elkaar werden geslagen. "Er moet iets gebeuren", klinkt het. "Na Antwerpen wordt het echt vervelend om je vrachtwagen aan de kant te zetten", getuigt hij.



Cijfers over het aantal klachten kan de transportbond - met 5.000 leden de grootste van Nederland - niet voorleggen, maar dat het aantal stijgt ten opzichte van voorgaande jaren, staat wel als een paal boven water. Lees ook Truckchauffeurs afgetuigd door illegalen op parking langs E17: "Ze stampten zo hard dat hij niet meer op kon staan"

Registratiekastjes "werken de ene dag wel en de andere dag niet": Nederlandse truckers boos op België

Petitie "We willen niet gezegd dat België verantwoordelijk is voor de vele inklimmers, maar stellen gewoon vast dat het aantal incidenten in jullie land de laatste tijd is toegenomen. Dat kan louter toeval zijn - we weten het niet." Vissers haalt aan dat "een aantal zaken niet lopen zoals het hoort". Vandaar dus het opvallende advies voor truckchauffeurs: "Wie niet in België moet stoppen, doe dat ook niet." Het klinkt inderdaad belachelijk, geeft ze toe, "maar we willen de veiligheid van onze chauffeurs zoveel mogelijk waarborgen".



Volgens de truckers zelf zijn bewakingscamera's alleen niet voldoende, maar moeten er ook veiligheidsmensen ingezet worden, slagbomen geplaatst, extra hekken,... Enkele Nederlandse truckers zakken morgen zelfs naar Brussel af om er een petitie af te geven op het kabinet van Mobiliteitsminister Ben Weyts. Die werd getekend door liefst 8.000 chauffeurs. De oproep van TLN en de truckers: "Zorg voor meer bewaakte parkings in alle Europese lidstaten." © anp.

Kilometerheffing We hebben het niet per se op jullie gemunt. We roepen álle Europese lidstaten op gezamenlijk actie te ondernemen en genoeg veilige rustplekken te voorzien voor beroepschauffeurs Cleo Vissers (TLN) Na het debacle rond de kilometerheffing vorige week (Nederlandse truckers klagen ook over de boetes die ze keer op keer krijgen in ons land omdat de tolkastjes niet naar behoren werken, red.), lijkt het wel alsof Nederland ons land viseert en degradeert tot no go-zone. "Louter toevallig", benadrukt Vissers. "Ook in Nederland wordt de problematiek van inklimmers steeds groter. Zelfs bij het laden al zoeken migranten zich zonder schroom een plekje tussen de goederen. We hebben het dus niet per se op jullie gemunt. Wij gaan niet zomaar langs de zijlijn staan kijken, hoor, en jullie met het vingertje wijzen. We roepen alle Europese lidstaten op gezamenlijk actie te ondernemen en genoeg veilige rustplekken te voorzien voor beroepschauffeurs."