Belgen rijden voor 36,5 miljoen Franse boetes bij elkaar

SVEN PONSAERTS

11/08/17 - 05u00

© thinkstock.

Deze zomer zijn op de Franse wegen al 61,5% meer Belgen geflitst dan vorig jaar - en dat ondanks de vele waarschuwingen. Onze zware voet kost ons dit jaar wellicht 36,5 miljoen euro.

Frankrijk heeft de jongste maanden het aantal radars langs haar wegen gevoelig verhoogd. Die flitsten tijdens de eerste zeven maanden van het jaar al een derde meer Belgen dan in 2016. In juni en juli waren dat er 61% meer dan vorig jaar - alleen in die twee maanden kregen 123.067 Belgen een pv.



De Fransen verdienen een flinke som geld aan die Belgische hardrijders. Vorig jaar was dat in totaal zo'n 27,5 miljoen euro, berekende VAB. Het ziet ernaar uit dat dat bedrag dit jaar kan oplopen tot 36,5 miljoen euro.



Belgen vaaktst geflitst

Belgen zijn dan ook de vaakst geflitste buitenlanders in Frankrijk. In 2016 werden 446.161 landgenoten geverbaliseerd, goed voor 17% van het totale aantal boetes uitgestuurd naar buitenlandse overtreders. Op de tweede plaats komen de Spanjaarden (406.669), gevolgd door de Duitsers (386.287) en de Nederlanders (371.316).



Wisselende snelheidslimieten

Mobiliteitsorganisatie VAB vermoedt dat veel Belgen te weinig rekening houden met de wisselende snelheidslimieten. Zo mag je op snelwegen rond en dicht bij steden vaak maar 90 km/u rijden. "En de meest actieve flitscontrole vorig jaar was een mobiele flitspaal, die ingezet werd bij wegenwerken op de A9 bij Montpellier. Ook daar was maar 90 toegelaten." De A9 is een populaire vakantieroute, onder meer richting Spanje. Tot slot: niet betalen is geen goed idee. Dan riskeer je bij een volgend bezoek aan Frankrijk een nog zwaardere boete.