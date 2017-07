Belgische vader en twee zonen vast in Marokko: "Wij hebben géén klappen uitgedeeld"

Door: FT

Vader Timmermans en zijn zonen Nicolas en Corentin in de hotelkamer in Agadir, Marokko. Ze kunnen niet naar huis terugkeren uit vakantie. © RV.

Een vader en zijn twee zonen zitten vast in Marokko. De politie heeft hun identiteitspapieren ingetrokken waardoor het drietal niet uit vakantie kan terugkeren naar Binche, Henegouwen. Volgens de Marokkaanse ordediensten hebben ze een animator van het hotel klappen gegeven. Het trio ontkent in alle toonaarden.

De familie Timmermans trok op vakantie naar Agadir, Marokko, maar hun reisje draaide - na negen dagen zonnen en zwemmen - toch nog uit op een nachtmerrie. De vader van het gezin en zijn twee zonen van 16 en 20 jaar oud, worden ervan beschuldigd een vechtpartij te hebben veroorzaakt in het hotel waar ze verbleven. Hun paspoorten werden in beslag genomen door de Marokkaanse politie. De moeder, dochter en het jongste kind van het gezin zijn dinsdag, zoals gepland, wel naar huis mogen terugkeren. Daniel, Nicolas en Corentin zitten bijgevolg nog steeds in Agadir.



Afgelopen maandag, toen het gezin zijn laatste nacht doorbracht in Marokko, liep het verkeerd. Mama Maud vertelt het verhaal aan RTL: "Een van de animatoren vergreep zich aan een animatrice en begon ruzie te zoeken. Mijn man zei: 'Je slaat geen vrouwen'. De animator begon te drinken en de situatie escaleerde. We trokken naar de receptie om te voorkomen dat er een vechtpartij zou uitbreken. We gaven ook onze kamernummers, zodat ze wisten van wie de waarschuwing uitging."



"De volgende ochtend echter kwam de politie Daniel, Nicolas en Corentin halen. Ze werden ervan beschuldigd verschillende slagen te hebben uitgedeeld aan die animator. Die lag blijkbaar in het ziekenhuis. Daniel zou de man geduwd hebben, Nicolas zou een stoel gegooid hebben, Coretin (de jongste, red.) een tafel. Onmogelijk, want dat ding weegt dubbel zoveel als hij. Surrealistisch!" (lees hieronder verder)