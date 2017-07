Vlamingen in Hollywood: "De beste momenten? Met Belgen en bier rond de barbecue"

SABINE VERMEIREN

Sven Faulconer (37) was negen toen hij de voordelen ontdekte van een vader die kernfysicus was: een knoert van een Apple in huis, sterk genoeg om muziek op te componeren. Sven hoefde het toetsenbord maar te beroeren, of onder het dak van de gezinswoning in Asse klonk het alsof er een honderdkoppig orkest zat. Componeren is intussen z'n fulltimeberoep geworden, Los Angeles z'n werkplek. "Die eerste keer dat m'n muziek werd ingespeeld door honderd échte muzikanten: dat was slikken, ja."

"Wat drink je? Ik heb Leffe, Orval, Maredsous, Affligem, Hoegaarden, Duvel en Stella. Ben je hier al eens een supermarkt binnengestapt? Ik zweer je, tot zéstig Belgische bieren liggen er in de rekken. In België moet je al chance hebben, wil je in een warenhuis zoveel Belgisch bier bijeen vinden."



Het is middag in Hollywood en bakheet. In de tuin van het huis waar Sven en z'n vrouw Edine Schietekat wonen, staat een wasrek. Er hangen meisjesjurkjes op te drogen en stoere jongensbroeken. Ze zijn van Fiona (3) en Flinn (5). Ernaast ligt een stapel gyprocplaten. Ze liggen klaar voor als de aannemer volgende week de gloednieuwe muziekstudio komt afwerken. "Wil je 'm al zien?" Sven loopt naar de achterkant van z'n huis. Groot is het gebouw niet, maar het heeft alles wat het moet hebben. Het is geluidsdicht en heeft vierdubbele beglazing. Vandaag is het nog een ruwbouw, maar als Sven hier over een paar weken z'n intrek neemt, zal dit een hypermoderne muziekstudio zijn. Als de decibels openstaan, zal niemand in de buurt daar last van hebben. En vooral: de geluidskwaliteit zal optimaal zijn. Nooit nog echo's, galmen, of gedempte geluiden omdat de vloeren of de muren noten opslorpen. Binnen deze vier muren heerst straks de perfectie. Tot dan voldoet de logeerkamer als werkruimte. Niet ideaal, maar het lukt. En met die bloemengordijntjes: nog best knus.



"Ik was nog maar zeven of acht toen ik voelde dat ik iets met muziek had. Ik begon in de muziekschool van Asse en dat was super. Ik speelde klarinet. Mijn broer speelde piano, en er kwam een piano in huis. Het duurde niet lang of ik zat daarop te improviseren. Toen ik eenmaal noten kende, begon ik te componeren. Ik was negen."



"Thuis hadden wij een hele gesofisticeerde Apple. Dat kwam omdat m'n vader plasmafysicus was en er voor onderzoek over kernfusie voornamelijk met Apple gewerkt werd. Dat waren de enige computers die de zware wiskundige bewerkingen aankonden waar die wetenschappers mee werkten. In diezelfde periode begon computer-componeren op te komen. De Apple van m'n vader was een godsgeschenk. Ik kon naar hartenlust experimenteren. Nadien bekeken is die periode heel belangrijk voor me geweest. Ik was nog maar een broekventje toen ik al wist hoe je op die Apple een compositie kon laten klinken alsof die werd gespeeld door een orkest. Dat is een skill die ervoor gezorgd heeft dat ik hier in Hollywood meteen kon meedraaien."



Sven blonk uit op z'n klarinet en speelde de pannen van het dak bij de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Asse. Het Conservatorium was een logisch gevolg geweest. Maar Sven koos voor een ingenieursopleiding aan de Universiteit van Gent. "Componeren was het liefste wat ik deed, maar een richting met enkel de focus op compositie bestond binnen het Conservatorium toen nog niet. Ze zouden me daar de eerste paar jaar geleerd hebben een nog betere klarinettist te worden. Dat was niet wat ik wilde. Ik zou het geduld niet hebben gehad. Noch de ambitie."



Het was de juiste beslissing. Temeer omdat hij in Gent Edine leerde kennen, aan wie hij op slag z'n hart verloor. Terwijl hij als cultuurpreses een symfonisch orkest oprichtte en speelde in een funkband, bleef Sven muziek schrijven. Eerst nog voor zichzelf, tegen het einde van z'n studententijd ook al eens voorzichtig voor wat filmmensen die hij tijdens een Erasmusjaar in Italië had leren kennen.