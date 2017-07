Brandweerman Peter probeert verdronken jongen (8) nog te redden: "Ik doe dit wel vaker, maar dit was pas echt heftig"

Door: FT

"Ik heb een mentale tik gekregen." Dat zegt de Nederlandse brandweerman Peter van der Linden. Hij genoot gisteren, woensdag, van een vrij dagje op vakantiepark De Flaasbloem in het Nederlandse Chaam, toen plots een achtjarig jongetje - uit het West-Vlaamse Zonnebeke - levenloos uit het water werd gehaald. "Ik heb er wakker van gelegen."

Het kereltje was al drie kwartier vermist toen iemand hem in het meer opmerkte, bewusteloos. Brandweerman Peter, werkzaam bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, genoot samen met zijn vrouw Monique van het mooie weer. Het koppel gaat al zestien jaar op vakantie naar De Flaasbloem. "We waren eigenlijk op weg om ergens een hapje te gaan eten toen we langs de plas reden en we veel politie en brandweer opmerkten", vertelt Peter aan Nederlandse media.



"Ik twijfelde geen moment en startte de reanimatie. Ik hield 45 minuten vol en dat is erg lang. Zeker omdat het jochie al een lange tijd in het water had gelegen." Samen met enkele omstanders ging Peter voort tot de ziekenwagen arriveerde. "Ik wilde alles op alles zetten, in de hoop dat hij het nog zou redden."



Het achtjarige kind, samen met zijn papa op bezoek bij familie, werd in allerijl naar het ziekenhuis van Tilburg overgebracht. Wat later volgde dan het verschrikkelijke bericht: de jongen had het niet gehaald. "Ik heb toen een tik gehad", vertelt Peter. "Deze nacht (in de nacht van woensdag op donderdag, red.) ben ik ook meerdere keren wakker geschoten. Onbewust denk je er toch aan. Ik ben het als brandweerman gewoon om mensen te reanimeren. Maar een kind? Dat is echt heftig."



"Woensdag was pas de vierde dag van onze vakantie. Dit is geen goed begin", besluit hij. "We praten er wel over, en dat is goed. Zo kunnen we dit voorval makkelijker verwerken." (lees hieronder verder)